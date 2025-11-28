◇第２１回タイガースカップ２０２５（１１月２４日・阪神甲子園球場） ◆中学生の部・１回戦大阪柴島ボーイズ８−２ 枚方リトルシニア悲願をかなえた。大阪柴島は逆転で大会初勝利。関西ブロック屈指の強豪ながら遠かった甲子園１勝を挙げ、高間主将は「優勝が目標だけど、まず初戦を取れて素直にうれしい」と頬を緩めた。船本が投打に流れを変えた。１点を追う２回１死二、三塁に代打し、中前打で逆転。背番号１はその裏の