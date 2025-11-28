◇第２１回タイガースカップ２０２５（１１月２４日・阪神甲子園球場） ◆中学生の部・１回戦京都嵐山ボーイズ２−０京・相楽ヤング初出場の聖地で白星発進を決めた。京都嵐山はヤングリーグとの『京都決戦』に勝利。安達主将は「初めてでメッチャ緊張した。勝てて良かった」と初々しくほほえんだ。堅守が光った。先発・大島は初回２死一、二塁、３回は１死一、三塁の危機を招いたが、野手のカバーもあり無失点。４回以降は