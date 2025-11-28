◇第２１回タイガースカップ２０２５（１１月２４日・阪神甲子園球場） ◆中学生の部・１回戦和歌山御坊ボーイズ４−１ヤング湊クラブ下克上に聖地が沸いた。ボーイズ代表４番手の和歌山御坊がヤングリーグ１番手を撃破。先発で４回１失点の見崎は「力まず打たせて取れた。気持ち良かった」と初めての甲子園を堪能した。その背番号１が乗せた。最速１３０キロの直球に変化球もキレキレで、９奪三振。７つが空振りと「打たせ