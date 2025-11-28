◇第１３回兵庫県中学生硬式野球大会（１１月２２日・明石トーカロ球場） ◆中学生の部・準決勝明石ボーイズ８−７兵庫夙川ボーイズボーイズ決戦で涙した。兵庫夙川は２点を追う初回に倉地のランニング２ランで同点。再び４点差をつけられたが倉地の犠飛、黒田の適時打で迫ると、５回には上甲のタイムリー、北村の２点打でひっくり返した。勝利目前の７回に逆転を許し敗れたが、見応え十分の準決勝を演出した。２安打３打点