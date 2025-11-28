◇第１３回兵庫県中学生硬式野球大会（１１月２２日・明石トーカロ球場） ◆中学生の部・決勝明石ボーイズ２−０兵庫伊丹ヤング感情を抑えられなかった。兵庫県３リーグの頂点に立った明石ナインはスタンドに一礼後、「ヨッシャー！」と歓喜の雄たけび。ゲームキャプテンの山内は「（関西秋季大会の）支部予選で負けてタイガースカップに出られず、悔しかった。しんどい思いで練習してきたし、年内最後の大会を勝ちたかった」