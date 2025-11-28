◇ＭＬＢＣＵＰ２０２５（１１月２３、２４日・マイネットスタジアム皇子山ほか） ◆小学生の部・決勝大阪柴島ボーイズ８−４勝呂ボーイズあと１死で敗れる土俵際から頂点を奪った。大阪柴島は２点を追う最終６回２死二塁で、宮原が右前適時打。続く坂井も左前打し、二進していた宮原が本塁にへッドスライディングした。「（打球が抜けた時）ランナーがかえってくれと祈った」と宮原。同点打の坂井も「俺なら打てると信じ