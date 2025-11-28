これから迎える冬山のシーズン。登りやすい山が多い福岡ですが「道に迷った」「遭難した」というケースは後を絶ちません。福岡県警の警察官が空と地上で連携し、遭難者を救助する訓練が行われました。■平山翼記者「草木が生い茂る険しい道のりの山中では、春日署員による遭難者の救助訓練が行われています。」28日、福岡県大野城市の山中では、春日警察署の山岳捜索隊26人と航空隊のヘリコプター1機による、遭