【山粼武司 これが俺の生きる道】#55【これが俺の生きる道】99年シーズン途中で極度の不振…典型的ゴマすりコーチとの闘争前回のコラムで、監督にゴマばかりするコーチについて書いた。対照的だったのが島野育夫さんだ。星野仙一監督時代にヘッドコーチなどを歴任。正直、星野さんより何倍も怖かった。何度も首根っこをつかまれ、どやされもしたが、いつも選手の立場に立って接してくれた。監督にも選手にもいい顔をする