28日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝156円台前半で取引された。午後5時現在は前日比20銭円安ドル高の1ドル＝156円30〜33銭。ユーロは01銭円安ユーロ高の1ユーロ＝180円95〜99銭。前日の米国市場が休場だったため海外からの市場参加者が少なく、方向感に乏しい展開だった。12月1日に日銀の植田和男総裁が講演する予定で「発言内容に市場の注目が集まっている」（外為ブローカー）との声があった。