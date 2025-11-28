静岡市の中心市街地にある「静岡パルコ」が、2027年1月末に営業を終了すると、28日夕、発表しました。業績の悪化が主な理由だということです。静岡パルコは28日午後5時前から会見を開き、2027年1月末をもって営業を終了すると発表しました。静岡市内外での競合店の開業やリニューアルなど、店舗を取り巻く商業環境の変化と、それに伴う業績の悪化を営業終了の理由に挙げています。テナント取扱高は、2010年度の約110億円をピ