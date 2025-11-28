国際柔道連盟(IJF)は27日、ロシア選手の出場停止処分を解除すると発表しました。国際柔道連盟は「スポーツは中立性を保ち、独立性を維持し、政治的影響から自由でなければならない」とコメントしました。24年のパリ五輪の際は、ウクライナ侵攻を受け、ロシアと同盟国のベラルーシの選手に対し、IOCは「中立な立場」という条件付きで個人資格での参加を認めていました。ロシア選手がメダルを獲得した際も国旗は掲げられませんでした