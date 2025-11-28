ベーシスト寺沢功一（62）が28日、X（旧ツイッター）を更新。“よっちゃん”ことギタリスト野村義男（61）の動向を連投した。“よっちゃんウォッチャー”として名高い寺沢はこの日の午前10時ころ、「た〜ま〜ご〜や〜きぃ〜おいちぃbyよしお」と、新幹線内で焼きそばを手に卵焼きを頬張る野村の写真を投稿した。午後1時30分ころには、「僕ってちょっと食べすぎかなぁ？？byよしお」と楽屋で弁当をパクつく写真を連投。また、午後