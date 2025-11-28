嵐の櫻井翔（43）と女優の北川景子（39）が27日放送のTBS系「櫻井・有吉THE夜会」（木曜午後10時）に出演。断捨離について話しあった。2人はフジテレビ系ドラマ「謎解きはディナーのあとで」で共演。2人きりのロケは10年ぶりになった。ロケ場所に移動する車内で、櫻井が「DAIGO君が嵐の番組に来てくれた時に言っていたけど…」と北川の夫、DAIGO（47）が話していたと切り出した。「景子ちゃんが、過去はもういい、みたいになって