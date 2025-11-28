歌手で女優の知念里奈（44）、MAXのNANA（49）REINA（47）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。タレント養成学校沖縄アクターズスクール時代からの仲の良さを話す中、知念の天然ぶりが明かされた。REINAが知念を「里奈ちゃんは小っちゃいころから品があって、キラキラしていて、今と変わらないんだけど、ものすごく゛天然゛なんですよ」。知念は「自分はツッコミのつもりでいるんですけど、そう言