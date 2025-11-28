歌手で女優の知念里奈（44）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。長男のバレエダンサー井上慈英さん（19）について話した。この日は知念、MAXのNANA（49）REINA（47）の、タレント養成学校沖縄アクターズスクール出身の3人で出演し、トークを繰り広げた。知念はドイツにバレエ留学中の長男に「（沖縄アクターズスクール）の校長先生に教わったことを、今、自分が校長先生みたいになって言ってます