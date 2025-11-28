お笑い芸人みやぞん（40）が28日、東京・渋谷区のTENOHA代官山で開催された「TENOHA WEEK」イベントに登場。ソトコト指出一正総編集長と都市と地方の地域共生などをテーマにクロストークを行った。「どうやって地域の人と友達に？」の問いに「笑顔で何でも受け入れ、そこでいいと言っていることは、文句なしに自分も仲間に入ること」と力説。即興の歌も披露し、会場を沸かせた。