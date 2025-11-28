秋田市の小学校で県産のブランド牛を使ったメニューが給食で提供されました。やわらかく、うま味たっぷりの牛肉に児童たちは舌鼓を打ちました。全校児童147人、秋田市の土崎小学校です。28日の給食で出されたのは県産のブランド牛、秋田錦牛を使ったすき焼きです。秋田市河辺の寿牧場で育てられた秋田錦牛のA5ランクのバラ肉がたっぷりと入っています。肉牛の飼育・販売などを行う秋田県畜産農業協同組合は、地産地消の推進