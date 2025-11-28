歌手で女優の知念里奈（44）、MAXのNANA（49）REINA（47）が28日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。タレント養成学校沖縄アクターズスクール時代の裏話を明かした。沖縄アクターズスクールには当時「方言禁止」「恋愛禁止」「ダンスの振りは自分たちが考える」というルールがあったという。「恋愛禁止」について、NANAが「歌とダンスに集中できるように、スクール内の恋愛も禁止で」と話した。「女の子