2019年に運行した「成田山開運号」京成電鉄は、年末年始に外出する利用者の利便を図るための臨時運行ダイヤを発表しました。大晦日の夜から元日の朝にかけて、京成上野駅〜京成成田駅間と、押上駅〜京成金町駅間で終夜運転を実施します。さらに、正月三が日の日中時間帯には、柴又帝釈天の最寄りとなる柴又駅へ発着する金町線の列車を増発。成田山新勝寺への初詣に便利な全席指定の特急「成田山開運号」（臨時シティライナー）も運