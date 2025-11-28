【その他の画像・動画等を元記事で観る】 9月27日・28日に東京・お台場BMSG FES特設会場にて開催し、総動員数8万人を記録した大規模野外フェス『BMSG FES’25』のLIVE映像が、12月26日よりPrime Videoにて独占配信される。 ■BE:FIRSTや初参戦となるHANA、新星STARGLOWの初パフォーマンス含む66曲を映像配信 『BMSG FES』は2022年9月に富士急ハイランド コニファーフォレストで初開催されて以来、毎年規模を拡大し