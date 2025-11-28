不漁が続いているのはハタハタだけではありません。県内では漁獲量全体の減少が大きな課題となっています。男鹿市では、安定した漁獲量を確保しようと、陸上で魚を養殖する実証試験が進められています。ICT 情報通信技術で水産業界の課題を解決しようという取り組みです。実証試験を行っているのは、NTT東日本などが出資する会社、「男鹿なまはげ魚工房」です。男鹿市の温泉施設の跡地を活用して、本格的な事業開始に向けた準備を