日米6球団で通算404本塁打の中村紀洋氏（52）が、中日時代の同僚・荒木雅博氏（48）とYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日在籍時の2年間を“財産”と振り返った。中村氏は「ドラゴンズの2007年、2008年は本当のプロ野球の野球をさせてもらった」と説明した。こうすれば勝てる。こうなったら負ける。それを分からせてくる2年間だったとし、「凄い財産なんです」と感謝した。落合博満監督の下、選手はプロ中の