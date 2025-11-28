ネオ昭和アーティストの阪田マリンがパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）で、11月15日（土）に行われた「ネオ昭和歌謡SHOW」と銘打った自身のワンマンライブの模様を語りました。ライブ会場当日の看板番組パートナーでドラァグクイーンのサマンサ・アナンサから「どうだったの？」と尋ねられると、「当日は未発表の新曲と昭和の名曲のカバー曲で全13曲を歌った」「歌詞はすべて間違えずに歌