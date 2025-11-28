BMSGが2025年9月27日、28に開催した大規模野外フェス『BMSG FES’25』のライブ映像が、12月26日よりPrime Videoにて独占配信される。 （関連：成長した姿で帰還するBE:FIRST、初挑戦のHANA――BMSGの2グループがそれぞれの思いで立つ東京ドーム） 本公演は、コンセプトに“GRAND CHAMP”を掲げ、4年連続開催にして“原点回帰”となる野外フェスとして東京 お台場BMSG FES特設会場にて開催されたもの。