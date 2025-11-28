俳優のオダギリジョーが28日、都内で行われた映画「兄を持ち運べるサイズに」初日舞台あいさつ（監督中野量太）に出席した。作家・村井理子氏が実際に体験した数日間をまとめたノンフィクションエッセイ「兄の終い」をもとに映画化した同作。絶縁状態にあった実の兄の突然の訃報から始まる家族の4日間の物語を描く。オダギリは、妹にお金の無心をしたり、妻に三行半を突きつけられたり、家族を振り回すダメな兄役を演じた。