28日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝156円35銭前後と、午後5時時点に比べ6銭の小幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝180円90銭前後と9銭の小幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース