日本取引所が公表した先物手口情報によると、11月28日の日経225ミニ期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5万5795枚だった。 ◯2025年12月限（特別清算日：12月12日） 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 55795( 55795) ソシエテジェネラル証券 23640( 23640) SBI証券 29525( 109