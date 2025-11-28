警察庁のイベントで講演する清家政明さん＝28日午後、東京都渋谷区警察庁は1日から始まった「犯罪被害者月間」に合わせ、遺族らの思いを聞くイベントを28日、東京都内で開いた。京都市の薬局で2011年3月、薬剤師の娘千鶴さん＝当時（36）＝を、部下の男に殺害された父親の清家政明さん＝徳島市＝が講演し「（被害について相談窓口で）同じ話を何回もしないといけない。一度で済む方法ができれば」と求めた。事件は東日本大震災