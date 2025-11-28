【あす29日（土）全国天気】○ポイント・北日本は朝まで吹雪く所も・東日本や西日本は晴天・関東は気温が下がるあす29日（土）は、発達した低気圧が北海道の東へ離れていくでしょう。ただ北日本は午前中にかけて冬型が続き、朝までは吹雪く所もありそうですから、注意が必要です。東日本や西日本は風も収まり、おだやかに晴れる所が多いでしょう。北日本を中心に寒気が流れ込むため、関東以北では、28日より気温が下がりそうです。