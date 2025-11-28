巨人は２８日、オコエ瑠偉外野手（２８）が自由契約になったと発表した。巨人はオコエと来季以降の活躍の場について話し合いを重ねた結果、オコエも球団も、海外の野球リーグなど他球団でプレーできるチャンスを設けた方が本人にとって良いとの結論に達し、双方合意の上で１１月末に提出する全保留者選手名簿に掲載しないことにし、オコエを自由契約にした。球団としては今後もオコエがプロ野球選手としてさらに活躍できるよう