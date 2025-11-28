東京都は、都の公式アプリ「東京アプリ」で、15歳以上の都民に1万1000円分のポイントを付与することを決めました。ポイント付与はアプリの普及目的のほか、物価高騰対策を兼ねたもので、15歳以上の都民に対し、当初予定していたポイントに4000円分を上乗せして、1万1000円分のポイントが付与されます。所得制限は設けず、居住地や年齢はマイナンバーカードで確認します。東京都は、「東京アプリ」の本人確認機能の最終検証を12月に