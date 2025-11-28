横浜ＦＭが３０日、ホーム最終戦でＣ大阪戦（日産スタジアム）と対戦する。既に残留を決めた中で迎える一戦だが、２週間前からチケットの売れ行きが好調で、クラブも２４日から６日間連続で試合告知の一環として、「目指せ来場者５万人＃ＡＬＬＦＯＲＴＲＩＣＯＬＯＲＥプロジェクト」を実施。２５日の時点で発券枚数は４万２９８枚で、来場見通しは今季最多の川崎戦の４万１２２１人を大きく上回る、４万７０００人となって