女優の吉瀬美智子（50）が28日、自身のインスタグラムを更新。12歳長女からの言葉に救われたことを明かした。「長女から驚きの言葉」と書き始めた吉瀬。「アンチコメントで傷つくことがあったらごめんね」と長女に謝ったところ、「“その人たちはママのために1分でも時間を使ってくれてるんだから、ありがとうだよ”って…」と言われたことを明かした。「優しさに救われた〜大人だなぁ」と思いをつづった。フォロワーからは