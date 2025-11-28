任期満了での退任に合わせ、広島県庁で記者会見する湯崎英彦知事＝28日午後広島県の湯崎英彦知事（60）は28日、任期満了での退任に合わせ記者会見し「広島県の底力を引き出すために汗をかいた16年だった」と4期を振り返った。29日からは、今月9日に初当選した前副知事横田美香氏（54）が県政運営を引き継ぐ。被爆地の知事として力を入れてきた核兵器廃絶に関し「国際社会は『核のタブー』が今にでも破られかねない状況だ」と指