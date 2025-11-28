記者会見する関西経済同友会の永井靖二代表幹事＝28日午後、大阪市北区関西経済同友会の永井靖二代表幹事（大林組副社長）は28日、大阪市で開いた記者会見で、大阪・関西万博後の経済成長で期待する分野に観光産業や空飛ぶクルマを挙げた。観光は人工島・夢洲（大阪市此花区）で2030年秋に開業予定のカジノを含む統合型リゾート施設（IR）の成功が重要だとして「一大エンターテインメント拠点を作り上げることが大阪のミッショ