【短期連載】証言・棚橋弘至〜真壁刀義が語る学生プロレス出身の誇り（後編）リングの上だけが、プロレスラーの戦場ではない。棚橋弘至はボディメイクとメディア露出で、真壁刀義は「スイーツ真壁」としてお茶の間へ──それぞれのやり方でプロレスを世間に届けてきた。学生プロレス出身という共通点を持つふたりが見てきた世界とは。「スイーツ真壁」としても人気の真壁刀義photo by Ichikawa Mitsuhiro（Hikaru Studio）【若