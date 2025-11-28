【短期連載】証言・棚橋弘至〜真壁刀義が語る学生プロレス出身の誇り（中編）新日本プロレスが沈んでいた時代、たった一度だけ、真壁刀義と棚橋弘至は腹を割って未来を語り合った。その短い会話が、後に新日本を復活へ導く"点火"となる。頼りなかった後輩への苛立ち、化学反応が生まれた若手時代、そしていま真壁の目に映る"新しい棚橋弘至"の姿とは。リングでの激しい突進ファイトで「暴走キングコング」の異名をとる真壁刀義