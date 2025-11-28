【短期連載】証言・棚橋弘至〜真壁刀義が語る学生プロレス出身の誇り（前編）新日本プロレスの激動期をともに支えた真壁刀義と棚橋弘至。だが、その関係の始まりは決して華やかなものではなかった。入門前の"場違いな若者" ──真壁が初めて目にした棚橋像から、互いに背負っていた理想のプロレス観、そして前座を任された若手時代の攻防まで。"同志"として歩んできたふたりの原点を、真壁が赤裸々に語る。棚橋弘至の２年先輩で