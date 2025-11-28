【リオデジャネイロ＝大月美佳】南米ペルーの最高裁は２７日、クーデターを企て、国家に対する反逆を共謀した罪で、急進左派のペドロ・カスティジョ元大統領（５６）に対し、禁錮１１年５月の判決を言い渡した。判決などによると、カスティジョ氏は２０２２年１２月、自らの罷免（ひめん）決議案の採決を回避するため、憲法に違反し、議会の一時的な解散を宣言した。カスティジョ氏は２１年の大統領選で、アルベルト・フジモ