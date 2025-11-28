バスケットボール男子日本代表の富樫勇樹が、自身で作成した「自己分析チャート」を公開。数々の修羅場をくぐってきた経験を持つ32歳の名ポイントガードが、最高評価をつけた「メンタル」の強さの秘訣と、意外な「ダンディさ」へのこだわりについて語った。【映像】富樫勇樹、“似顔絵”に笑顔でツッコミFIBAワールドカップ2027 アジア地区予選Window1のチャイニーズ・タイペイ戦（11月28日がホーム、12月1日がアウェー）に向