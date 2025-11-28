発生から3日目を迎えた香港の高層住宅で発生した大規模火災。住民：とても悲しいです。ここに30年以上住んでいますから。火災の火元とみられる映像では、緑のネットで覆われた高層住宅の下の部分から炎が上がっているのが確認できます。炎は、瞬く間に燃え広がっていきます。4000人以上が生活する香港の高層住宅が密集する団地で発生した過去最悪の大規模火災。発生から3日目、香港メディアによりますと、消防当局は日本時間の28日