11月28日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、北川景子がVTR出演。現在1歳10ヶ月だという息子の成長について明かした。【関連】北川景子、朝ドラ出演を後押しした夫・DAIGOの言葉「お引き受けできないかなとは思ったんですけど…」番組VTRでは、同日公開の映画『ナイトフラワー』で共演する北川とSnow Man・佐久間大介が、さまざまな2択の質問に答えていく“究極クエスチョン”という企画が行われた。この中で、これからの人生の過ごし