来週は12月です。街ではクリスマスソングも聞こえてきました。秋田市では、木の実やスパイスを取り入れたクリスマス飾りの展示販売会が始まり、訪れた人が一足早いクリスマスムードを楽しんでいました。秋田市のアトリオンで28日に始まった「クリスマスマーケット展」です。リースやオーナメントなど、クリスマスを彩る手作りの作品、約400点が展示販売されています。関向良子アナウンサー「こちら