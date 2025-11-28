◆ＡＣＬ２▽グループリーグ第５節Ｇ大阪５―０東方（２７日・旺角スタジアム）【関西サッカー担当・森口登生】Ｊ１のＧ大阪が東方を下し、Ｆ組首位の座をしっかりと固めた。５発快勝。ダニエル・ポヤトス監督の今季限りでの退任も発表されるなど、来季に向けた動きもある中、高卒ルーキーのＦＷ名和田我空についにプロ初得点が生まれた。自身にとっても、周りにとっても待望の瞬間が訪れたのは、４点リードの後半３０分だっ