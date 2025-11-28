ソフトバンクは２８日、今季限りで退団するスタッフを発表した。藤本博史球団統括本部付特別アドバイザー、渡辺健史２軍打撃投手兼スタッフ、椎野新４軍用具担当兼サブマネージャー、庄島大一郎１軍アスレチックトレーナー、針谷大ファームアスレチックトレーナー、安藤ケビン通訳、斎藤学ファーム広報、重田倫明ファーム広報の８人が退団する。