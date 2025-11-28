軽乗用車と乗用車が衝突。車に乗っていた４歳の女の子が死亡しました。２８日午前９時１０分すぎ、和歌山県美浜町の信号がない交差点で「車と車の事故です。子どもが投げ出されている」と、目撃者から警察に通報がありました。警察によると、北向きに走行していた軽乗用車が、東から進入してきた乗用車と衝突し横転。軽乗用車の助手席に座っていた御坊市の小林夢利愛ちゃん（４）が病院へ運ばれましたが、死亡が確認されま