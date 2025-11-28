「NHKから国民を守る党」の立花孝志党首が起訴されました。起訴状によりますと、立花孝志被告は去年12月、自身が立候補した選挙の街頭演説で、元兵庫県議の竹内英明さんに対し、「警察の取調べを受けているのは多分間違いない」などと発言。今年1月、竹内さんが死亡した翌日には「どうも明日逮捕される予定だった」などと嘘の情報を投稿するなどして、名誉を毀損した罪に問われています。今年6月に刑事告訴していた竹内元県