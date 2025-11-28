愛知県知立市で28日、親子で災害時の正しい行動を学ぶイベントが開かれました。知立市で開かれたイベントには、0歳から5歳の子どもとその親あわせて150人ほどが参加し、子どもの命を守る防災について学びました。イベントでは、東日本大震災などで被災した子を持つ親の事例から対策を考え、防災をテーマにした絵本の読み聞かせも行われました。また、名前や緊急連絡先などを書き込んで親子の写真を挟んだ「防災カ