生けるレジェンドは注目の一戦をどう見たのか。日本初のボクシング５階級制覇を目指してバンタム級へ転向したＷＢＡ同級９位・井岡一翔（３６＝志成）が１２月３１日に東京・大田区総合体育館でベネズエラ同級王者マイケル・オルドスゴイッティ（２４＝ベネズエラ）とＷＢＡ同級挑戦者決定戦を行うことが２８日、発表された。都内で開かれた会見で、井岡は井上拓真（大橋）が那須川天心（帝拳）を破ってＷＢＣ同級王座を獲得し