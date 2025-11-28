元ＭＢＳで現在フリーアナウンサーの豊崎由里絵が２８日、関西テレビ「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」に出演。元ＴＯＫＩＯの国分太一が記者会見を行ったニュースにコメントした。国分は６月、コンプライアンス違反を理由に日本テレビ系「ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！！」を降板。その過程をめぐり、日弁連に人権救済を申し立てている。しかし、国分側の思いはかなわず、２６日に会見を開き、何がコンプライアンス違反に該当するのか分